Son dakika güncel: Kırgızistan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı Yusuf Uğur, tedavisine Türkiye'de devam... - Son Dakika

Son dakika güncel: Kırgızistan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı Yusuf Uğur, tedavisine Türkiye'de devam...

Son dakika haberleri: Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 57 yaşındaki Türk vatandaşı Yusuf Uğur, "Türkiye'de sağlık alanındaki reformların bizleri büyük güvencede tuttuğu çok açıktır.

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 57 yaşındaki Türk vatandaşı Yusuf Uğur, "Türkiye'de sağlık alanındaki reformların bizleri büyük güvencede tuttuğu çok açıktır. Ben gördüm ki, devletin güçlü olmazsa sen bir hiçsin. Devletin güçlü olursa sen her zaman için güvencedesin." dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı

Uğur, Türkiye Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla memleketi Adana'ya götürülmeden önce AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bişkek'te yeni tip koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını belirten Uğur, "Kovid-19 hastasıyım, çok rahatsızım. Sağlık durumumu göz önünde bulundurarak Türk Büyükelçiliğine müracaat ettik. Burada Kovid-19'a yakalanan 4 kişi ile ambulans uçakla Türkiye'ye dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Tavsiyeler doğrultusunda kendini 3 aydır evde izole ettiğini ve gerekli tedbirleri aldığını anlatan Uğur, "5 günden beri yoğun ateşle ve vücut ağrılarıyla kıvrandım." dedi.

Uğur, Türkiye'deki sağlık alanındaki reformların diğer ülkeler tarafından gıpta edildiğini vurgulayarak, "Bu reformların, bizleri büyük güvencede tuttuğu çok açıktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık reformundan övgüyle söz eden Uğur, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ambulans uçakları, vatandaşları için dünyanın her yerine uçuyor. Ben gördüm ki, devletin güçlü olmazsa sen bir hiçsin. Devletin güçlü olursa sen her zaman için güvencedesin. Liderler yetişmez, doğar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir liderdir. Anadan doğma bir liderdir. Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızı korumalı."

Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarına, Türk Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a ve Kırgızistan Meclis Bakanı Dastanbek Cumabekov'e teşekkürlerini iletti.

Son 4 ayda 677 kişi öldü

Kovid-19'la 18 Mart'tan bu yana mücadele eden Kırgızistan'da temmuz başından beri vaka sayısında yaşanan hızlı artış nedeniyle hastanelerde yer kalmazken, ilaç ve doktorla sağlık personeli yetersizliği sebebiyle vatandaşlar salgınla mücadelede gönüllü oluyor.

Yeni tip koronavirüs ve zatürre nedeniyle son 4 ayda 677 kişinin öldüğü ülkede, 7 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan, Yusuf Uğur, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Kırgızistan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı Yusuf Uğur, tedavisine Türkiye'de devam... - Son Dakika

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:29:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: Kırgızistan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı Yusuf Uğur, tedavisine Türkiye'de devam... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]