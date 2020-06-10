Son dakika güncel: Kırklareli'nden kısa kısa

Son dakika haberine göre Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, incelemelerde bulundu.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, incelemelerde bulundu. Cerit, Vize Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre incelemelerde bulunan Cerit, daha sonra personel ile bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini görüştü. Cerit, koronavirüs salgınında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Gıda işletmeleri denetlendi Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, normalleşme sürecinde denetimlere ağırlık verildiği belirtildi. Denetimlerin tüm gıda işletmelerinde yapıldığı ifade edilen açıklamada, hijyen, maske, eldiven gibi hususlara dikkat edildiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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