Son dakika güncel: KLÜ Rektörü Şengörür: "Laboratuvar imkanları açısından oldukça iyi durumdayız" - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversitelerinde laboratuvar imkanlarının oldukça iyi durumda olduğunu belirtti.

Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerine kazandırılan teknolojik cihazlar, laboratuvar malzemeleri ve ekipmanlarla zengin laboratuvarlarının olduğunu söyledi.

Üretime yönelik faaliyetler yapabilecek altyapılarının mevcut olduğunu anlatan Şengörür, şunları kaydetti:

"Pandemi süresince kendi maskemizi ve dezenfektanımızı ürettik. Aynı zamanda Mühendislik Fakültesinden bir araştırma görevlimiz kampüs içerisinde hem akademik ve idari personelimizin hem de öğrencilerimizin kullanabileceği kartlı otomasyon sistemini geliştirdi. Laboratuvar imkanları açısından oldukça iyi durumdayız. Öğrencilerimiz laboratuvarlarda her türlü uygulamayı gerçekleştirebilecek olanaklarla sahip."

Şengörür, üniversitelerinin her geçen gün büyüyerek geliştiğine dikkati çekti.