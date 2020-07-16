Son dakika güncel: KOCAELİ TIR'da, sürücü yatağının altından 62 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde, TIR'da yapılan aramada 62 kilo esrarla yakalanan Y.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

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