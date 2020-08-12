Son dakika güncel: KONYA Trafik kazası geçiren oğlunun 6 yıllık hukuk mücadelesini kazanan anne hukuk fakültesinde... - Son Dakika

Trafik kazası geçiren oğlunun 6 yıllık hukuk mücadelesini kazanan anne, insanlara yardımcı olabilmek için hukuk fakültesi okuyacak

KONYA'da yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Gülistan Sarkurt (35), 2014 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan oğlu Canberk'in 6 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Hukuki süreçte birçok zorlukla karşılaşan Sarkurt, başka insanlarında bu tür zorluklarla karşılaşmaması için üniversite sınavına girerek aldığı puanla hukuk fakültesini kazandı. Birilerinin hayatına dokunmak istediğini belirten Gülistan Sarkurt, "Belki birinin hayatına dokunabilirim, belki birkaç kişiyi kurtarabilirim. Bizim çektiğimiz sıkıntıları belki başkası çekmeyecek. İnsanların hayatına dokunabilirim" dedi.

Ev kadını Gülistan Sarkurt 15 yıl önce hayatını Gökhan Sarkurt (37) ile birleştirdi. Çiftin evlliliklerinden Canberk (14), Berat Kaan (12) ve Yiğit İbrahim (3) adını verdikleri 3 çocukları dünyaya geldi. 17 yaşındayken kanser nedeniyle annesini kaybeden ve babasının yurt dışında olması nedeniyle 10 yaşındaki erkek kardeşi ile yalnız başına kalan Gülistan Sarkurt, akrabalarının kardeşini yurda verelim demesine karşı çıkarak, kardeşine sahip çıktı.Tıp Fakültesi okuma hayalini erteleyen Gülistan Sarkurt, evlendikten sonrada kardeşini yanına alarak okuması için çabaladı. Sarkurt, kardeşinin üniversite okuyup, araştırma görevlisi olmasına ön ayak oldu. 2010 yılında KPSS'den iyi puan alarak atanan Sarkurt, atanmasından hemen sonra o dönem 2 yaşında olan oğlu Berat Kaan'ın otizm olduğu öğrenince çocuğuna vakit ayırabilmek için çalışmadı. Daha sonra tekrar üniversite sınavlarına hazırlanan Sarkurt, 2014 yıılnda da büyük oğluna araba çarpması nedeniyle zor günler geçirdi. Bu süreçte yaşadıklarını anlatan Sarkut, "17 yaşımdayken annemi kaybettim. Kardeşimle yalnız kaldık. O da 10 yaşındaydı. Evlenene kadar beraber yedik, beraber kaldık. Evlendiğimiz zamanda ben eşimden kardeşimi de kabul etmesini rica ettim. Çünkü akrabalarım çok baskı yapmıştı. Kardeşini kimse kabul etmez, yurda yazdıralım dediler. Ben kabul etmedim. Eşimde sağ olsun kardeşimi kabul etti. Anadolu lisesini kazandı. Orayı bitirdi. Daha sonra benim desteğimle okul öncesi öğretmenlik bölümünü kazanarak üniversiteye gitti. 2'nci sınıfta valizina alıp geri geldi. 'Ben okumayacağım, vazgeçtim' dedi. Bunu kabul etmedim. 'Ben okumadım ama sen okuyacaksın, okumadan bu eve gelmeyeceksin' dedim. Zorla okula geri gönderdim. Üniversiteyi bitirerek araştırma görevlisi oldu. Onun başarıları beni sevindiriyordu. Benimde Tıp Fakültesi okuma isteğim vardı. Ondan vazgeçmemiştim. O bir kenarda duruyordu" dedi.

ATANDIĞI HAFTA OĞLUNUN OTİZMLİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ

2010 yılında KPSS'den iyi puan alarak atandığını ancak hemen sonra oğluna otizm teşhisi konulması nedeniyle oğluna vakit ayırabilmek için çalışmadığını söyleyen Sarkurt, şöyle devam etti: "2010 yılında eşim KPSS sınavına girmemi istedi. KPSS'den iyi bir puan alıp atandım. Ancak atandığım hafta oğlumun otizmli olduğunu öğrendim. Eşim bana ister çalış ister evde durup çocuğumuzla ilgilen dedi. Seçimi bana bırakmıştı. Ben çalışırsam oğlumla fazla vakit geçerimeyeceğim için vazgeçtim. Önceliğim benim çocuğumdur dedim. Çocuğuma destek vereyim, onu normal hayata adapte edeyim istedim. Baya bir yol katettik. Artık rahatım, eski korkularımı da yendim, yeniden sınava girebilirim demiştim. Eşiminde desteğiyle sınava hazırlanmak için hazırlık yaptım. 2014 senesinde oğlumun doğum gününü kutlamak için babaannesine gidiyorduk. Oğlum Canberk trafik kazası geçirdi. 40 gün yoğun bakımda 15 gün serviste kaldı. Hastaneden çıktığında tamamen yeni doğan bir bebek gibi başını kontrol edemiyor, gözlerini kontrol edemiyor ve burnundan hortumla besleniyordu. Doktorlar, 'Alın size ömür boyu bakacağınız yatağa bağımlı bir çoçuk' dedi. Ama ben pes etmedim. Bu oğlum için de mücadele ettim. Ben inanıyorum çocuğum hastaneden çıkacak ve normale yaklaşacak dedim. Çok mücadele ettik. Fizik tedavisiydi, eğitimiydi. Günde bir saat fizyoterapist getiriyorsak 4 saatte ben fizyoterapi yaptırıyordum. Yemeden, içmeden sürekli egzersiz yapıyorduk. Çok zor egzersizlerdi. Canı yanardı. Ağlasa da ben onun ileride güleceğine inanıyordum. Sonra Canberk'te diğer oğlum gibi toparladı."

'OĞLUMUN DAVASINI KAZANINCA HUKUK OKUMAK İSTEDİM'

Oğlu Canberk'ın kazasının ardından açılan davada 6 yıllık hukuk mücadelesini kazandıklarını ve bununda hukuk okuma yolunda kendisini etkilediğini belirten Sarkurt, "Canberk'in kazasıyla ilgili dava sürecimiz başlarda çok kötü gitti. Birçok avukat bizi oyaladı. Olmaz diyen oldu, çok para isteyen oldu. Boşuna çaba sarf ediyorsunuz dendi. Kazada yüzde 100 oğlum hatalı bulunmuştu. Bir tanıdık aracılığıyla bir avukat tuttuk. ve onun sayesinde sonunda davayı kazandık. Demekki başarılı bir avukat bir çocuğun hayatını değiştiriyor. Doktor olamadım ama belki bir avukat belki bir hakim olarak bende başka bir çocuğun hayatını, başka bir ihtiyaç sahibinin hayatına dokunabilirim dedim. Eşim de, 'Ben sana güveniyorum, yaparsın' dedi. Ondan sonra üniversite sınavına hazırlandım. Herhangi bir kursa filanda gitmedim. Özel ders almadım. Sınav sonucunda eşit ağırlıkta 44 bininci, sözelde ise 3 bininci oldum. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya kara verdim.Burayı tercih ettim. Allah nasip ederse savcı ya da hakim olmak istiyorum. Bu ünversitenin de bu konudaki başarısı ortada. İnşallah başarımı devam ettirebilirim. Birilerine yardımcı olabilirim" şeklinde konuştu.

'YAPABİLECEĞİME İNANIYORUM'

Hukuk fakültesinde başarılı olabileceğine inandığını ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında okuyacağına sınıfa girince mutluluk yaşadığını söyleyen Sarkut, "Çok mutluyum. Daha iki sene öncesine kadar oğlum yaşasın diye dua ediyordum. 8 ameliyat süreci geçirdik. Okulu filan geçmiştim. Sadece benim oğlum nefes alsın, yanımda kalsın istiyordum. Ama şimdi okuldayız. Ben okuyacağım, oğluma güzel bir gelecek hazırlayacağım. Yapabileceğime de inanıyorum. Çocuklarım çok istediler, çok uğraştılar. Onlarda benimle birlikte çabaladılar. Yeri geldi, yemek istemediler. Temizliklerini kendileri yapmak zorunda kaldılar. Kardeşlerine baktılar. Bu süreçte onlar bana çok destek oldular" dedi.

'BİRİLERİNİN HAYATINA DOKUNMAK İSTİYORUM'

Okul bittikten sonra birilerinin hayatına dokunmak istediğini belirten Gülistan Sarkurt, "İnsanlar için toplum için adalet istiyorum. Görüyorum ki insanlar artık vicdanlarını kaybetmişler. Üç kuruş daha fazla kazanabilmek için başkalarını hayatını hiçe saymalar çok fazla. Belki hepsine dur diyemem ama belki birinin hayatına dokunabilirim, belki birkaç kişiyi kurtarabilirim. Bizim çektiğimiz sıkıntıları belki başkası çekmeyecek. Eğer biz davayı en başında kazanmış olsaydık belki oğluma çok çok daha iyi imkanlar sunabilecektim. Biz bu süre zarfında evimizi sattık. Mağdur insanlar için okuyacağım. Doktorluğu da çok isterdim. Nedeni de annem kanser hastasıydı. Annem çok çekmişti. O zamanda bende doktor olup ihtiyaç sahibi insanlara yardım edeceğim derdim. Tıp Fakültesi olmadı. Dedim hukuk okuyup hukuk mücadelesi vereyim. Her şey insanlar için. Sağlık da hukuk mücadelesi de insanlar için. İnsanların hayatına dokunmak istiyorum" dedi.