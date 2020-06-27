Son dakika güncel: Korona virüs önlemleri altında YKS sınavı başladı - Son Dakika

Son dakika güncel: Korona virüs önlemleri altında YKS sınavı başladı

Son dakika haberine göre Bursa'da korona virüs pandemisi gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı.

Bursa'da korona virüs pandemisi gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı.

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Türkiye'de 2 milyonu aşkın öğrencinin girdiği YKS sınavı Bursa'da yapıldı. Öğrenciler korona virüs önlemleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek üzere okullara geldi. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirildi. Okul bahçesi dışında bekleyen velilerin ise zaman zaman sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başlamasına kısa bir süre kala Bursa'da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilere yeni maske verilirken, okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi. Salona girmek isteyen öğrenciler okul dışında aileleri ile vedalaştıktan sonra okul bahçesinde sıraya girdi. Üzerinde metal eşyaları ve kemer gibi aksesuarları olan öğrenciler sınav salonuna alınmadı. Okul girişinde öğrencilerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Okul bahçesi dışında bekleyen velilerin ise zaman zaman sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Okul önlerinde sık sık tur atan polis ekipleri ise araçların megafonlarıyla velilere sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Ayrıca sınava girecek olan bir öğrenci, pandemi sürecinde çok zorlandığını ve sınava kendini hazır hissetmediğini belirti. Öğrenciler alınan korona virüs tedbirleri altında sınıflara alınarak saat 10.00'da sınava başladı. Sınav 165 dakika sürecek. Bugün Temel Yeterlilik Testi'nde ter dökecek olan adaylar, yarın ise Alan Yeterlilik Sınavı heyecanı yaşayacak. - BURSA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Korona virüs önlemleri altında YKS sınavı başladı - Son Dakika

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