Son dakika güncel: Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 813'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 56 bin 726 testten 1185'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 15 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 813 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 221 bin 574'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 56 bin 726 test yapıldı, 1185 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1028 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, toplam hasta sayısı 238 bin 450, toplam vefat sayısı 5 bin 813, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3, ağır hasta sayısı 586, toplam iyileşen hasta sayısı 221 bin 574 oldu.

'YENİ HASTA SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,