Son dakika güncel: Koyun sürülerinin meralara

Van'ın Saray ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricileri, koyun ve kuzularının daha sağlıklı olup iyi beslenmesi için sürülerini, zorlu bir yolculuğun ardından yüksek rakımlı dağ eteklerindeki meralarla buluşturuyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği ve yılın büyük bölümünde soğuk havanın etkili olduğu ilçede, ilkbaharın gelmesi ve meralardaki karların erimesiyle otlar büyümeye başladı.

Meraların yeşermesi üzerine bölgedeki besiciler, hem yem maliyetlerini düşürmek hem de koyun ve kuzularının daha sağlıklı olup iyi beslenmesi için hayvanlarını meralara saldı.

İlçeye bağlı Beyarslan köyünde hayvan yetiştiricileri de binlerce koyununu 18 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından yüksek rakımlı bölgelerdeki meralara çıkarttı.

Sürülerin büyük bölümünü toz içinde geçirdiği yolculuk renkli görüntüler sunuyor.