Son dakika güncel: Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Fırat göreve başladı - Son Dakika

Son dakika güncel: Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Fırat göreve başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat göreve başladıCumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil'in Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanmasının ardından Siirt Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Fırat, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Adana'nın Kozan ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat göreve başladı

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Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil'in Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanmasının ardından Siirt Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Fırat, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Başsavcı Fırat, ilçede görevine başladı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Fırat göreve başladı - Son Dakika
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