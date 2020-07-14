Son dakika güncel: Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Fırat göreve başladı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat göreve başladı

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil'in Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanmasının ardından Siirt Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Fırat, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Başsavcı Fırat, ilçede görevine başladı.