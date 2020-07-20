Son dakika güncel: Kozluk Belediyesi su denetimlerini artırdı - Son Dakika

Son dakika güncel: Kozluk Belediyesi su denetimlerini artırdı

Son dakika güncel haberi: Kozluk Belediyesince borulardaki sızıntı nedeniyle ve kaçak kullanımdan dolayı su kaybının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kozluk Belediyesince borulardaki sızıntı nedeniyle ve kaçak kullanımdan dolayı su kaybının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kozluk Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyunda kayıp kaçak kullanımla ilgili tespit çalışmaları başlattı. Kayıp kaçak kontrolleri zabıta ekipleri ve su kanalizasyon ekipleri tarafından yapılıyor.

Tespit edilen kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak.

Kozluk Belediye Ayhan Eren, abone olmaksızın belediyenin su kuyularına boru döşeyerek, motor bağlayarak ve benzeri şekilde su temin etmek, abone iken sayaçsız veya sayacı işletmeyecek herhangi bir yolla su temin etmek gibi yasal olarak da suç sayılan bu tür işlemlerin kaçak su kullanımı olarak tanımlandığını söyledi.

İlçe genelinde sahada gündüz ve gece farklı bölgelerde aralıksız kaçak kullanım kontrolleri yapıldığını ifade eden Eren, "Yaz aylarında bahçe sulamaları, yoğun su kullanımı ve içme suyunda kayıp kaçak nedeni ile su problemi yaşanmakta, kuyulardan ürettiğimiz suyun kullanımı sonucunda kayıp kaçakların fazla olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında ekiplerimizin tespiti doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

Zabıta, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Kozluk Belediyesi su denetimlerini artırdı - Son Dakika
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