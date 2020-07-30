Son dakika güncel: Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yüce, mesajında, bayramların kardeşlik ve beraberliğin sembolü olduğuna belirtti.

Bayramın, ülkeye ve İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde bir bayram yaşanacağına işaret ederek, maske ve mesafe konusunda tedbirlere uyulması çağrısı yaptı.

AK Parti İl Başkanı Tever de bayramların, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerleri güçlendirmenin ve bağları geliştirmenin vesilesi olduğunu kaydetti.

Her bayram geleneksel olarak düzenledikleri bayramlaşma programını Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapmayacaklarını açıklayan Tever, "Her ne kadar bir araya gelemesek de yan yana olamasak da gönüllerimiz bir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın ve Sakaryalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bayramlaşma davranışlarımıza bu bayram ara vermeliyiz"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ da bayramda Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulunarak, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Bu bayramda çok daha dikkatli, tedbirli olarak kurallara uymalı, hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığının korunmasını sağlamalıyız. Normalleşme sürecinde olsak da herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasa da pandeminin devam ettiğini unutmamalı ve geleneksel bayramlaşma davranışlarımıza bu bayram ara vermeliyiz. Bireysel olarak önlemlerimizi alarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını en üst seviyede tutarak bayramı idrak etmeliyiz."

SUBÜ Rektörü Sarıbıyık ise bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.