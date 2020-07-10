Son dakika güncel: Ladik'te yeni otopark için çalışmalar başladı - Son Dakika

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçeye yeni otopark yapılacağını söyledi.

Özel, ilçenin en önemli sorunlarından biri olan park yeri ve otopark sorununun çözümü için Samsun Büyükşehir Belediyesine yer tahsisi yapıldığını belirtti.

İlçede gelişigüzel araç parkının önüne geçebilmek ve şehre modern kimlik kazandırmak için otopark sorununa el attıklarını anlatan Özel, "Tarihi ve doğa güzellikleriyle farklı bir albenisi olan şirin ilçemize düzensiz hiçbir şey yakışmıyor. Bu karmaşaya bir son vermek istedik. Projesi hazırlanan otopark için Belediye Meclisimizden aldığımız karar ile otogarın bulunduğu alanı Büyükşehir Belediyemize tahsisini gerçekleştirdik." dedi.

Otopark ve meydan ile modern bir yapıyı ilçeye kazandıracaklarını dile getiren Özel, "Kapalı alanı 2 bin 475 metrekare olan, 3 katı da yer altında 240 araç kapasiteli, araç asansörleri bulunan modern bir otoparkı ve üzerinde kafeteryası, oturma alanları yer alan meydanı ilçemize kazandıracağız. Peyzajıyla da göz dolduran otopark üzerindeki meydanımız, şehrimize bambaşka bir hava katacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.