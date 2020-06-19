Son dakika güncel: LGS öncesi tüm önlemler alındı - Son Dakika

Son dakika güncel: LGS öncesi tüm önlemler alındı

Gelen son dakika haberine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Çankırı'da korona virüs tedbirleri kapsamında sınavın yapılacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Son dakika güncel: LGS öncesi tüm önlemler alındı, System.String[]

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Çankırı'da korona virüs tedbirleri kapsamında sınavın yapılacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS Sınavı ilimiz merkez ve ilçelerinde toplam 51 okulda gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz kayıtlı bulundukları orta okullarımızda sınava gireceklerdir. İlimiz geneli 2 bin 801 öğrencimiz, 179 salonda, öğrenim gördükleri kendi okullarında sınava alınacaklardır. Öğrencilerimiz ve sınavda görevli personelimize verilmek üzere toplam 11 bin adet maske okullarımıza ulaştırılmıştır. Her okulumuzun girişine ve her bir sınav salonuna konulmak üzere toplam 274 adet dezenfektan temin edilmiştir. Sınav görevlilerimiz ve güvenlik görevlilerimizin kullanımı için 600 çift hijyenik eldiven, BİLSEM ve TOBB Fen Lisemiz tarafından üretilen 572 adet siperlik temini sağlanmıştır" denildi.


"Lisede üretilen 40 ton dezenfektan kurumlara ulaştı"


Okullarda dezenfekte çalışmalarının yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Okullarımızın daha steril olması için hummalı bir çalışma yürütülerek sınavlara ev sahipliği yapacak okullarımız Sağlık Bakanlığımızın belirlediği standartlara göre sterilizasyon çalışmalarına tabi tutulmuştur. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz tarafından üretilen 40 ton dezenfektan malzemesi okullarımızın dezenfekte edilmesi için kurumlarımıza ulaştırılmış olup, sınav öncesi de son kez sınav salonlarımızın ve diğer birimlerimizin dezenfekte edilerek sınav gününe kadar salonlara girişlerin engellenmesi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.


Açıklamanın devamında ise şunlara yer verildi:


"Çocuklarımızın sosyal mesafe kuralına riayet edilerek sınıflara alınması ile ilgili planlamalar ve gerekli uyarılar ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Sınav güvenilirliğinin pekiştirilmesi için ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren özel okullar dahil bütün okullarımızda görevli öğretmenlerimizin kendi okullarında sınav görevi almaması sağlanmıştır. Temaslı negatif vakalı öğrencilerimiz ile pozitif çıkabilecek öğrencilerimiz ile ilgili de konu İl Sağlık Müdürlüğümüzle günlük olarak takip edilmektedir. Temaslı öğrencilerimiz için ayrı salonlar hazırlanmıştır. Olası bir pozitif vaka ile karşılaşılması durumunda da öğrencimizin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için ayrı bir okul tahsis edilmiştir. Ayrı bina ile ilgili görevlilerimiz için 20 adet özel tulum, maske ve diğer ekipmanlar hazırlanmış olup öğrencilerimizin nakli için de 112 Acil Durum ekiplerimiz belirlenmiştir." - ÇANKIRI

Çankırı, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: LGS öncesi tüm önlemler alındı - Son Dakika

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı         
00:25
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:13
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı         
23:53
Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu         
23:44
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın         
23:38
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi         
23:29
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü         
23:20
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı         
22:47
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor         
22:39
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız         
22:23
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 00:43:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: LGS öncesi tüm önlemler alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei