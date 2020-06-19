Son dakika güncel: LGS öncesi tüm önlemler alındı - Son Dakika

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Çankırı'da korona virüs tedbirleri kapsamında sınavın yapılacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS Sınavı ilimiz merkez ve ilçelerinde toplam 51 okulda gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz kayıtlı bulundukları orta okullarımızda sınava gireceklerdir. İlimiz geneli 2 bin 801 öğrencimiz, 179 salonda, öğrenim gördükleri kendi okullarında sınava alınacaklardır. Öğrencilerimiz ve sınavda görevli personelimize verilmek üzere toplam 11 bin adet maske okullarımıza ulaştırılmıştır. Her okulumuzun girişine ve her bir sınav salonuna konulmak üzere toplam 274 adet dezenfektan temin edilmiştir. Sınav görevlilerimiz ve güvenlik görevlilerimizin kullanımı için 600 çift hijyenik eldiven, BİLSEM ve TOBB Fen Lisemiz tarafından üretilen 572 adet siperlik temini sağlanmıştır" denildi.



"Lisede üretilen 40 ton dezenfektan kurumlara ulaştı"



Okullarda dezenfekte çalışmalarının yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Okullarımızın daha steril olması için hummalı bir çalışma yürütülerek sınavlara ev sahipliği yapacak okullarımız Sağlık Bakanlığımızın belirlediği standartlara göre sterilizasyon çalışmalarına tabi tutulmuştur. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz tarafından üretilen 40 ton dezenfektan malzemesi okullarımızın dezenfekte edilmesi için kurumlarımıza ulaştırılmış olup, sınav öncesi de son kez sınav salonlarımızın ve diğer birimlerimizin dezenfekte edilerek sınav gününe kadar salonlara girişlerin engellenmesi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın devamında ise şunlara yer verildi:



"Çocuklarımızın sosyal mesafe kuralına riayet edilerek sınıflara alınması ile ilgili planlamalar ve gerekli uyarılar ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Sınav güvenilirliğinin pekiştirilmesi için ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren özel okullar dahil bütün okullarımızda görevli öğretmenlerimizin kendi okullarında sınav görevi almaması sağlanmıştır. Temaslı negatif vakalı öğrencilerimiz ile pozitif çıkabilecek öğrencilerimiz ile ilgili de konu İl Sağlık Müdürlüğümüzle günlük olarak takip edilmektedir. Temaslı öğrencilerimiz için ayrı salonlar hazırlanmıştır. Olası bir pozitif vaka ile karşılaşılması durumunda da öğrencimizin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için ayrı bir okul tahsis edilmiştir. Ayrı bina ile ilgili görevlilerimiz için 20 adet özel tulum, maske ve diğer ekipmanlar hazırlanmış olup öğrencilerimizin nakli için de 112 Acil Durum ekiplerimiz belirlenmiştir." - ÇANKIRI