Son dakika güncel: Libya Başbakanı Serrac Malta'da Başbakan Abela ile görüştü - Son Dakika

Son dakika güncel: Libya Başbakanı Serrac Malta'da Başbakan Abela ile görüştü

Son dakika haberine göre Malta Başbakanı Robert Abela, resmi ziyaret için ülkesine gelen Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Malta Başbakanı Robert Abela, resmi ziyaret için ülkesine gelen Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

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Başbakan Abela, başkent Valetta'daki başbakanlık binası Auberge de Castille'de Serrac ve beraberindeki heyeti resmi törenle karşıladı.


Görüşmeye ilişkin Malta basınına yansıyan haberlerde, Abela ve Serrac'ın Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu ve Libya'daki iç savaşı ele aldıkları belirtildi.


Görüşmede, Başbakan Abela, Malta'nın Libya'yı güvenilir dost ülke olarak gördüğünü ve Libya ile Malta'nın sınırlarını korunmasına daha fazla yatırım yaparak ilişkisini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Malta Başbakanı, son yıllarda ülkesi üzerindeki düzensiz göç baskısının arttığına işaret ederek, "Daha iyi sınır korumaya ihtiyacımız var, daha az insan kaçakçılığı, daha az suç, daha az can kaybı ve daha iyi yaşam koşulları için Avrupa Birliği, Avrupalı komşular ve Libya olarak daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.


Robert Abela, bugün açılışı yapılacak göç koordinasyon merkezinin iki ülke arasında hayata geçirilecek birçok planın bir adımı olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Abela, Malta hükümetinin vizyonunun Libyalılar tarafından yönetilen Libya olduğunu belirterek, "Malta, her zaman Libya'yı destekleyecek. Ben ve hükümetim, bu konumumuzu teyit etmek istiyorum." dedi.

Konuk Başbakan Serrac da kendisine yönelik sıcak karşılama nedeniyle Abela'ya teşekkür ederken, "Malta'da olmaktan, ortak çıkarlarımız ve Akdeniz'de karşılaştığımız zorluklara yönelik Malta ve Libya vatandaşlarının yararına beraber çalışmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.


Serrac, bu ziyaretinin hem Malta hem Libya için verimli olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Malta basınında, Serrac'ın bugünkü ziyaretinin, Abela'nın 28 Mayıs'ta Trablus'a yaptığı ziyaretin devamı niteliğinde olması sebebiyle önem taşıdığı da ifade edildi.

Kuzey Afrika'dan kaynaklanan göç krizine yönelik mayıs ayındaki ziyarette imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda Valetta ve Trablus'ta kurulan ortak göç koordinasyon birimlerinin bugün açılışının yapılması bekleniyor. Söz konusu birimlerin, Akdeniz'de göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin iletişimin düzelmesine yardımcı olması hedefleniyor.

Avrupa Birliği, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika güncel: Libya Başbakanı Serrac Malta'da Başbakan Abela ile görüştü - Son Dakika Dünya
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