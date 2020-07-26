Son dakika güncel: Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları - Son Dakika

Türkiye'nin birbirinden güzel koyları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından kontrollü normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Her şeyden uzak, sakin ve keyifli tatil için üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'yi tercih edenler, mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda eşsiz zamanlar geçirmenin keyfine varabiliyor.

Tertemiz denizi ve kumsallarıyla yerli ve yabancıların dikkatini çeken eşsiz güzellikteki koylar, doğaseverlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

İzole tatil yapmak isteyenlere de alternatifler sunan koylar, AA ekiplerince havadan görüntülendi.

Bademli Koyu

Keşfedilmemiş büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip İzmir'in Dikili ilçesi, izole tatil isteyenlere alternatif seçenek sunuyor.

Bademli Koyu da mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkati çekiyor. Koya gidenler, Garip ve Kalem adalarını da görebiliyor.

Büyük Boncuklu Koyu

El değmemiş doğal güzelliğiyle dikkati çeken Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Büyük Boncuklu Koyu, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Cam gibi berrak ve sakin denize sahip Büyük Boncuklu, su sporlarını sevenler için de alternatifler sunuyor.

Kadırga Koyu

Çanakkale'ye bağlı oldukça sakin bir tatil bölgesi olarak bilinen Assos'un 2 kilometre uzaklığında bulunan Kadırga Koyu, uzun ve geniş plajıyla dikkati çekiyor.

Kadırga Koyu, berrak ve temiz deniziyle ziyaretçilerine yemyeşil dağlara karşı yüzme fırsatı veriyor.

Kastomonu'nun koyları ziyaretçilere bekliyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Gideros Koyu ve Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu Koyu, doğanın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor.

Doğal güzellikleriyle kartpostallık görüntüler sunan koylar, doğaseverleri kendine çekiyor.

Sardala Koyu

Batı Karadeniz'in cazibe merkezi Kandıra'da yer alan Sardala Koyu, eşsiz doğasıyla tatilcilerden ilgi görüyor.