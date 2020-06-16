Son dakika güncel: Mehmet Ali'nin ameliyatlarına, koronavirüs engeli - Son Dakika

İZMİR'de, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangında başının bir bölümü yanan, daha sonra konuşma yeteneğini kaybedip, yürüme güçlüğü çeken Mehmet Ali Durak'ın (28), Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılması planlanan beyin ve estetik ameliyatları, pandemi süreci nedeniyle yapılamadı. İzmir'e geri gönderilen Mehmet Ali'nin annesi Emine Durak, "Çok heves etmişti, ancak koronavirüs salgını başlayınca, ameliyatı acil olmadığı için geri gönderilince çok üzüldü" dedi.

Ödemiş'te 29 yıl önce süt almak için markete giden Emine Durak'ın evinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan 6 aylık Mehmet Ali Durak, alevler arasında kaldı. Emine Durak alevleri görüp evine koşarak bebeğini kurtardı. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan Mehmet Ali Durak, 47 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık bir sene tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali'ye farklı zamanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde estetik ameliyatlar yapıldı, ancak istenilen başarı elde edilemedi.

HAYALLERİ YIKILDI

Anne Emine Durak, daha önce DHA 'ya açıklamalarda bulunmuş ve "Bana bir şey olursa Mehmet Ali'yi evlerine alan olmaz. Çünkü çocuklar ondan korkuyor. Onun tedavi edilmesini istiyorum. Kendi kendine bakabilsin istiyorum, böylece gözüm arkada gitmem. Belki bir nasibi çıkar, evlendiririz" demişti.

Yapılan haberden sonra Sağlık Bakanlığı , Mehmet Ali Durak'ın tedavisi için harekete geçti. Durak, Türkiye 'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ve Özlenen Özkan çiftine tedavi olmak için, 19 Mart'ta Antalya'ya gitti. Hastaneye yatış işlemleri yapılan Durak'ın mart ayında ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Ancak, tedavi sürecinde koronavirüs salgını başlayınca, hayati tehlikesi bulunmayan hastaların hastanelerden taburcu edilmesi kararı alındı. Ameliyatı ertelenen Durak, İzmir'e geri gönderildi.

HASTANEDE 1 GÜN KALIP GERİ DÖNDÜ

Mehmet Ali Durak'ın annesi Emine Durak, "Mehmet Ali çok heveslenmişti. Giderken çok mutluydu. Sağlık Bakanlığı her türlü yardımı yapmıştı. Antalya'ya gittiklerinde 1 gün hastanede kalıp, ertesi gün geri geldiler. Virüs salgını başlayınca, ameliyatı acil olmadığı için geri gönderildi. Sonrasında çok üzüldü. Biz de üzüldük, ama kader böyleymiş dedik. İnşallah Sağlık Bakanlığı yine gerekeni yapacak" dedi. Mehmet Ali Durak da yaptığı el hareketleriyle üzüntüsünü dile getirdi.