Son dakika güncel: Meksika'da emniyet müdürüne suikast girişimi - Son Dakika

Son dakika güncel: Meksika'da emniyet müdürüne suikast girişimi

Gelen son dakika haberine göre Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun Emniyet Müdürü Omar Garcia Harfuch'a suikast girişiminde bulunuldu.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun Emniyet Müdürü Omar Garcia Harfuch'a suikast girişiminde bulunuldu.

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Sabah saatlerinde Paseo de la Reforma Bulvarı'nda bir hafriyat kamyonu ve arazi aracıyla Emniyet Müdürü Harfuch'un makam arabasının önünü kesen saldırganlar uzun namlulu silahlara ateş açtı. Saldırıda Harfuch, vücuduna isabet eden 3 mermi ve şarapnel parçalarıyla yaralandı, koruma ekibindeki 2 polis ile yoldan arabayla geçen bir sivil yaşamını yitirdi.

Hastaneye kaldırılan Harfuch, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, saldırıdan "Jalico Yeni Nesil" adlı uyuşturucu çetesi mensuplarını sorumlu tuttu ve "Bu sabah CJNG'nin (Jalisco Yeni Nesil Karteli) düzenlediği korkak bir saldırıya hedef olduk. İki meslektaşım ve arkadaşım hayatını kaybetti. Ben üç kurşun ve şarapnel parçalarıyla yaralandım. Milletimiz bu korkak organize suç örgütleriyle mücadeleyi bırakmamalı. Bu konudaki çabalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Federal Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo da çetenin böyle bir saldırı düzenleyebileceğine dair Meksika istihbaratının bilgisi olduğunu, Meksiko savcılığının olayı soruşturduğunu belirtti.

28 silahlı saldırgan tarafından gerçekleştirildi

Meksiko Başsavcısı Ernestina Godoy Ramos da olay yeri incelemelerinde saldırının 28 kişi tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini, 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ramos, gözaltına alınanların 1'inin Kolombiya vatandaşı olduğunu belirtti.

Öte yandan polis kaynakları, ilerleyen saatlerde Jalico Yeni Nesil uyuşturucu çetesinin suikastçılarının elebaşı olduğu iddia edilen bir kişinin saldırıyı planladığı şüphesiyle gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

Çete üyeleri bu ayın başında Colima eyaletinde bir federal yargıcın eşiyle birlikte evinde öldürülmesinden sorumlu tutulmuştu. Çete daha önce Meksika ordusuna ait bir askeri helikopteri düşürmüş, geçen yıl ekimde Michoacan eyaletinde 14 polisi öldürmüştü.

ABD'li yetkililer çetenin Meksika'nın yasa dışı uyuşturucu ticaretinin en az üçte birini kontrol ettiğini belirtiyor.

2 eyalette 30 ceset bulundu

Öte yandan ülkede organize suç örgütlerinin yol açtığı şiddet olayları birçok eyalette asayişi olumsuz etkiliyor. Zacatecas eyaletinde Fresnillo kentinde yol kenarında çöp konteynerine atılmış 14 ceset bulundu.

Dün de Pasifik kıyısındaki Sinaloa eyaletinde bir kamyonetin kasasında asker üniformalı 7 ceset bulunmuş, çevrede yapılan aramalarda 9 cesede daha rastlanmıştı.

Söz konusu kişilerin uyuşturucu çeteleri arasındaki bölgesel hakimiyet çatışmalarında hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:19 Kaynak: AA

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