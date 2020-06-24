Son dakika güncel: MÜMDER, sağlık çalışanları için hazırlanan 7 bin maske ve 100 cerrahi önlüğü teslim etti - Son Dakika

Son dakika güncel: MÜMDER, sağlık çalışanları için hazırlanan 7 bin maske ve 100 cerrahi önlüğü teslim etti

Son dakika haberleri: Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan sağlık çalışanları için hazırlanan 7 bin maske ve 100 cerrahi önlüğü rektörlüğe teslim etti.

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan sağlık çalışanları için hazırlanan 7 bin maske ve 100 cerrahi önlüğü rektörlüğe teslim etti.

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Dernekten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üniversitenin tıp fakültesinde görev yapan sağlık çalışanları için maske ve önlük projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda üretimi tamamlanan 7 bin maske ve 100 cerrahi önlüğün, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne teslim edildiği bilgisi verilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 26.06.2019 tarih ve 1265 sayılı kararı ile "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsü olan MÜMDER'in ihtiyaç görülen her alanda çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Marmara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: MÜMDER, sağlık çalışanları için hazırlanan 7 bin maske ve 100 cerrahi önlüğü teslim etti - Son Dakika

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