Son dakika güncel: Okan Buruk ilk lig şampiyonluğunu yaşadı - Son Dakika

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde ilk lig şampiyonluğu yaşarken, ayrıca Akhisarspor ile de Türkiye Kupası'nı kazandı.

2019-2020 sezonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yerine Medipol Başakşehir'de göreve gelen Okan Buruk ilk sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Teknik adamlık kariyerine Elazığspor'da başlayan Buruk, bugüne kadar 7 farklı takımını çalıştırdı. Başarılı teknik direktör, Elazığ'dan sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Başakşehir'de görev aldı.

Genç teknik adam, teknik direktör olarak ilk kupasını da 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'un başında kazandı. Okan Buruk'un ekibi, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Bu sezon ligde şampiyonluğu kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kupasını kazanmış oldu.

(İHA)