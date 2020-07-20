Son dakika güncel: Okan Buruk ilk lig şampiyonluğunu yaşadı - Son Dakika

Son dakika güncel: Okan Buruk ilk lig şampiyonluğunu yaşadı

Bir son dakika haberine göre Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde ilk lig şampiyonluğu yaşarken, ayrıca Akhisarspor ile de Türkiye Kupası'nı kazandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde ilk lig şampiyonluğu yaşarken, ayrıca Akhisarspor ile de Türkiye Kupası'nı kazandı.

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2019-2020 sezonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yerine Medipol Başakşehir'de göreve gelen Okan Buruk ilk sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Teknik adamlık kariyerine Elazığspor'da başlayan Buruk, bugüne kadar 7 farklı takımını çalıştırdı. Başarılı teknik direktör, Elazığ'dan sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Başakşehir'de görev aldı.

Genç teknik adam, teknik direktör olarak ilk kupasını da 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'un başında kazandı. Okan Buruk'un ekibi, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Bu sezon ligde şampiyonluğu kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kupasını kazanmış oldu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Okan Buruk ilk lig şampiyonluğunu yaşadı - Son Dakika
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00:57
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
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