Son dakika güncel: Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 30 arazöz, 4 iş makinesi, 10 su tankeri ve 100 personel ile itfaiyeden 9 araç ve 26 personel sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra çevre ilçelerdeki belediyelerin su tankerlerinin de yönlendirildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütüldü.

Bölgede 5 saatten fazla süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

"Şu anda ciddi bir şey gözükmüyor"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ekipler ve 2 helikopterin yangına müdahale ettiğini söyledi.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da ormanlık alanda çıkan yangının orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındığını belirtti.

Helikopterin yangını söndürmede etkin rol oynadığına işaret eden Pilavcı, emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.