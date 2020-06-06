Son dakika güncel: Otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika güncel: Otomobil devrildi: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet İnecik (66) yönetimindeki 63 N 1559 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa kara yolu 5'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Taklalar atarak yolun karşı tarafında ters dönen otomobildeki sürücü ile eşi Saadet İnecik (61) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, aracın çekilmesinin ardından tekrar trafiği açıldı.

Son dakika güncel: Otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 03:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

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