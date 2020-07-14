Son dakika güncel: Öz Gıda İş Sendikasından iflası kabul edilen Yörsan'da çalışan işçilere destek - Son Dakika

Son dakika güncel: Öz Gıda İş Sendikasından iflası kabul edilen Yörsan'da çalışan işçilere destek

Son dakika haberine göre Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sultan Murat Karadağ, iflası kabul edilen Yörsan'da çalışan üyelerine gerekli desteğin verileceğini bildirdi.

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sultan Murat Karadağ, iflası kabul edilen Yörsan'da çalışan üyelerine gerekli desteğin verileceğini bildirdi.

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Karadağ, firmayla ilgili Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 5 gün önce verilen iflas kararının ardından, işçilerle fabrika önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Karadağ, üyelerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Yörsan'da çalışan 300 işçiye sahip çıkılması gerektiğini belirten Karadağ, şunları kaydetti:

"Daha önce olduğu gibi iflas sürecinde de sendikamız üyelerimizin yanında yer alacak. Her türlü hak ve alacaklarının iflas sürecinde zarar görmeden kendilerine teslim edilmesi için elimizden gelenden daha fazla gayret göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bugün de üyelerimizle omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz."

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi, 9 Temmuz'da görülen duruşmada, "Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iflasının açılmasına, iflas açıldığının İflas Müdürlüğüne ve Susurluk Ticaret Müdürlüğüne derhal bildirilmesine" karar vermişti.

Murat Karadağ, Karadağ, Yörsan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Öz Gıda İş Sendikasından iflası kabul edilen Yörsan'da çalışan işçilere destek - Son Dakika
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