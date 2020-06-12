Son dakika güncel: Pınarhisar Belediye Başkanı Talay:

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldığını, vatandaşların ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunu kullanmaması gerektiğini bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, dün aniden etkili olan sağanakta metrekareye 56,7 kilogram yağış düşmesi sonucu sel meydana geldiğini belirtti.

Ekiplerin sel bölgelerine hızla müdahale ettiğini aktaran Talay, tüm kurumlar ile fabrika ve işletmelerin iş makineleriyle ortak çalışmalar yaparak zararın en aza indirildiğini kaydetti.

Selde can kaybının yaşanmadığını, bazı bölgelerde maddi hasarların meydana geldiğini bildiren Talay, ayrıca ilçede ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Talay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetli yağış sonrası olumsuzluklara karşı çalışmalarımız halen devam etmektedir. İkinci bir duyuruya kadar, içme suyunun kullanılmaması önemle rica olunur. Tüm ekiplerimiz sahada, vatandaşlarımız için çalışmaktalar. Hamd olsun can kaybımız yok. Yaşadığımız afetin maddi ve manevi hasarlarını tespit ve tetkik için ilçemizin tüm noktalarını geziyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun. İnşallah hep birlikte atlatacağız. Rabbim, beterinden korusun. Ekiplerimiz afet sonrası sokaklarımızda çalışmaya devam ediyor. Tahliye ve temizlik çalışmalarında, ekiplerimiz yoğun bir şekilde mesai veriyor."