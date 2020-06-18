Son dakika güncel: Rektör Karabulut'tan, Vahap Küçük için taziye mesajı - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Aysun Bay Karabulut, üniversiteye bağlı Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu'nu yaptıran ve aynı zamanda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu Üyesi de olan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.



Rektör Prof. Dr. Karabulut'un taziye mesajı şu şekilde:



"Doğanşehir Belediye Başkanı, hayırsever ve eğitim gönüllüsü Vahap Küçük'ün vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Küçük ailesine, yakınlarına sevenlerine, Doğanşehir halkına başsağlığı diliyorum. Yine, her zaman yanlarında gördükleri Vahap Amcalarını kaybeden Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerime de ayrıca başsağlığı diliyorum.



Merhum Vahap Küçük, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu'nu yaptırarak üniversiteye bağışlamış, bu meslek yüksekokulunu kazanan tüm öğrencilere burs vermiş, her türlü yardım ve katkılarını sağlamış bir eğitim gönüllüsüydü. Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrencilerin yurttan okula, okuldan yurda güvenli bir şekilde gidişleri için ücretsiz servis tahsisi yapan Merhum Vahap Küçük, kalkınmanın yerelde eğitim yatırımları ile olacağına inanan ve doğduğu topraklara vefalı, dost, duyarlı örnek bir kişiliktir. Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerimiz Vahap Küçük'ün bu özelliğini bilerek yetişeceklerdir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi ailesi olarak aynı zamanda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu Üyesi de olan Vahap Küçük'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu'muz da merhum Vahap Amcamızın ismi hizmetlerine layık bir şekilde yaşatılacaktır. Tekrardan Vahap Küçük'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı Cennet olsun." - MALATYA