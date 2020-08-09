Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik korona virüs uyarısı - Son Dakika

Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik korona virüs uyarısı

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkında kritik bir uyarıda bulunarak, "Salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir.

Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik korona virüs uyarısı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkında kritik bir uyarıda bulunarak, "Salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir. Normalleşme mücadeleden geri adım atma anlamına gelmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezlerinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende eski başbakan ve eski meclis başkanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hazır bulundu.

"ALT YAPISIYLA İFTİHAR ETTİĞİMİZ BİR SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİBİZ"

Prograda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Cumhurbaşkanım sağlığa vermiş olduğunuz ve artan desteklerinizle bugün alt yapısıyla iftihar ettiğimiz bir sağlık sistemine sahibiz. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın zor bir sınav verdiği pandemi sürecinde bunu her zamankinden daha çok fark ediyoruz. Sayenizde bu gururu birlikte yaşıyoruz. Liderliğinde herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde her vatandaşın vaktinde ve kaliteli bir sağlık hizmetinde sorun yaşanmadığı bir Türkiye hedefinde adım adım ilerliyoruz. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda ülkemizin çağ atladığı bir dönemi inşa ettik. Bu dönemin insanımızın layık olduğu hizmete en yüksek seviyede kavuşmasını sağlayan örnek bir model olarak tarih sahnemizde yer bulacağına inanıyorum" dedi.

"MEMNUNİYETİ DAHA DA ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır" ifadelerine yer veren Koca, "Sağlık insan gücünün niteliği ve niceliğini arttırarak sağlık çalışanlarımızın üzerindeki iş yükünün azaltılması, aile hekimi başına düşen nüfus sayısının azaltılması, yeni modern hastanelerin faaliyete alınması, kurulmakta olan mükemmeliyet merkezleri, inme, obezite ve onkoloji merkezi gibi özellikli hizmetlerin yaygınlaştırılmasıyla memnuniyeti daha da arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMALI BU ALANDA TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE OLMALIYIZ"

Sağlık yatırımlarının önemine değinen Koca, "Sağlık stratejik bir alanımızdır. İlaç ve tıbbi malzemede dışa bağımlılıktan kurtulmalı bu alanda teknoloji ihraç eden bir ülke olmalıyız. Milli sağlık sanayisine sahip olmak günümüz Türkiye'sinde yerli ve milli savunma sanayisine sahip olmak kadar önem arz etmektedir. Bu alanlardaki yatırımlarımız, üretim ve hizmet sektörünün dinamizmi yanında, üniversitelerimizin akademik başarılarına bağlıdır. Birlikte sinerji oluşturduğumuzda güçlü olduğumuza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SALGIN RİSKİ ORTADAN KALMIŞ DEĞİL, HATTA ARTARAK DEVAM ETMEKTİR"

Korona virüsle ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Koca, "İçinde bulunduğumuz günler tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zaman işaret ediyor. Pandemi etkisini tüm dünyada sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımız risk altında olmasına rağmen, mücadelede ön safhada hizmet veren sağlık çalışmalarımız herkesten daha fazla bu riske maruz kalıyor. Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan kayıplarımız oldu. Ayrılıkları bizleri derin üzüntüye boğan kıymetli hocalarımız da yitirdiklerimiz arasındaydı. Bu nedenle huzurunuzda insanlarımıza vermek istediğim iki mesaj var. Birincisi; salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir. Normalleşme mücadeleden geri adım atma anlamına gelmektedir. İkincisi ise mesafeli sosyal hayat. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha çok dikkat etmeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacak. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olursak. Çok değerli insanları bizden alan bu salgını Allah'ı izni ile hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 21:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik korona virüs uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti         
17:29
Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı         
17:27
Fenerbahçe, Doğukan Sinik için Antalyaspor'a resmi teklif yapacak Fenerbahçe, Doğukan Sinik için Antalyaspor'a resmi teklif yapacak         
17:15
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı         
17:12
Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi         
17:10
Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti         
17:01
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı         
16:51
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı         
16:45
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti         
16:35
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu         
16:18
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi         
15:03
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti         
15:01
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek         
14:47
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı         
14:38
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti         
13:57
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı         
13:00
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor         
12:21
Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti         
11:21
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı         
11:00
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi         
10:59
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı         
10:23
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü         
09:59
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti         
09:48
Trabzonspor, Stiven Plaza'yı 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı Trabzonspor, Stiven Plaza'yı 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı         
09:45
Mario Lemina, sakatlık eleştirilerine fena patladı: Pişman olacaksınız Mario Lemina, sakatlık eleştirilerine fena patladı: Pişman olacaksınız         
09:44
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz         
09:41
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler         
09:26
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi         
08:25
Boğaz'ı yüzerek geçip işlerine giden 'Sarayburnu Fatihleri' hayatlarından oldukça memnun Boğaz'ı yüzerek geçip işlerine giden 'Sarayburnu Fatihleri' hayatlarından oldukça memnun         
08:00
Dilenci, Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı         
07:44
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu         
05:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 04:38:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik korona virüs uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei