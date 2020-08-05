Son dakika güncel: Salihli Belediye meclisinden maske, mesafe ve temizlik uyarısı - Son Dakika

Salihli Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonunda yeni tip korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleşen ve 8 gündem maddesini görüşerek karara bağladığı toplantıda konuşan Başkan Kayda, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu. Ağustos ayı olağan meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Kayda, "Öncelikle tüm hemşehrilerimizin ve değerli meclis üyelerimizin geride bıraktığımız Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Kovid-19 salgını nedeniyle ülkemizde ve Salihli'mizde artan vakalardan dolayı sıkıntılı günler yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın aldığı tüm önlemlere mutlaka uyalım. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için maske takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizliğe dikkat ederek açıklanan tedbirlere harfiyen uyalım. Tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diler, meclis toplantımızda alacağımız kararların da şimdiden hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi.

Toplantıda Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215 ile 3216, 3217, 3218, 3219 ve 2838 nolu adalar, Namık Kemal Mahallesi 309 ada 12 ve 24 nolu parsellerin imar plan değişiklik talepleri İmar Komisyonuna havale edilirken, Durasıllı Mahallesi 4320 nolu parsel ve Kırveli Mahallesi 2767 ada 10 nolu parselin imar plan değişiklik taleplerin, İmar Komisyonu raporları oy birliği ile kabul edildi. Salihli İlçe merkezine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan notlarının incelenmesi talebi de, bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere yeniden İmar Komisyonuna havale edildi.

Karapınar Mahallesi 598 ve 601 nolu parselleri kapsayan imar plan değişikliği talebi, İmar Komisyonuna havale edilirken, Karapınar Mahallesinde kurulması planlanan Hayvancılık Bölgesi ile ilgili Başkan Kayda, "Taytan Mahallemizde olduğu gibi Karapınar Mahallemizde de imar plan değişikliği yaparak yaklaşık 80 dönümlük mera arazisini hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize tahsis edeceğiz. Bu bölgenin tüm alt ve üst yapısını Belediye olarak biz yapacağız" dedi. - MANİSA