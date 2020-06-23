Son dakika güncel: SAMSUN KAFA TASI VE KEMİKLER 1,5 YAŞINDAKİ ECRİN'E AİT ÇIKTI; ÜVEY DEDESİNİN DE İFADESİNE BAŞVURULDU - Son Dakika

Son dakika güncel: SAMSUN KAFA TASI VE KEMİKLER 1,5 YAŞINDAKİ ECRİN'E AİT ÇIKTI; ÜVEY DEDESİNİN DE İFADESİNE BAŞVURULDU

Gelen son dakika haberlerine göre Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı (3)ÜVEY DEDENİN DE İFADESİNE BAŞVURULDUSamsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan kafa tası ve kemiklerin kendisine ait olduğu tespit edilen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında...

Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı (3)

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ÜVEY DEDENİN DE İFADESİNE BAŞVURULDU

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan kafa tası ve kemiklerin kendisine ait olduğu tespit edilen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin, sorguları sürüyor. Torununun ölümüyle ilgili soruşturmada, Ecrin Kurnaz'ın üvey dedesi Nuri Kurnaz da İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadesine başvuruldu. İfadesinin ardından duygulanıp gözyaşı dökerek, soruşturmanın sürdüğünü anlatan Nuri Kurnaz, "Benim hiçbir bilgim yok. İfadeler alınmaya devam ediyor. Benim ifademi aldılar, saldılar. Eşim gözetim altında. Beklemedeyiz. Bana daha bir bilgi verilmedi? dedi.

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: SAMSUN KAFA TASI VE KEMİKLER 1,5 YAŞINDAKİ ECRİN'E AİT ÇIKTI; ÜVEY DEDESİNİN DE İFADESİNE BAŞVURULDU - Son Dakika

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