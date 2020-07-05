Son dakika güncel: Sanatkâr başkan, Hobitlere göl manzaralı evler yaptı - Son Dakika

Son dakika güncel: Sanatkâr başkan, Hobitlere göl manzaralı evler yaptı

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın nüfusu 90 bini aşan tarım ilçesi Gürsu'da adeta sessiz sedasız bir turizm efsanesi yazılıyor.

Bursa'nın nüfusu 90 bini aşan tarım ilçesi Gürsu'da adeta sessiz sedasız bir turizm efsanesi yazılıyor. Bu masalsı dönüşümün kahramanları ise projeden üretime, malzemesinden tüm işçiliğine kadar başkan ve belediye çalışanları.

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Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan teknolojik gelişmelere rağmen, şehir yaşamının yoruculuğu ve stresi, doğanın ve doğallığın getirdiği huzura daha fazla özlem duyulmasına sebep oluyor. Bunun için 2 yıl önce kolları sıvayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kırsal turizmin kalkınması, köy kadınlarının desteklenmesi, tarım kenti Gürsu'nun tüm lezzetlerinin dünyaya tanıtılması için kendi imkanları ve işçilikleri ile başlattığı çalışma bugün Türkiye'nin yeni değerleri arasındaki yerini almayı başardı.

Başkan Mustafa Işık ve belediye işçileri, izin günlerinde ve her fırsatta çalışarak, Adrenalin Park, bungalov evler, barakalar, oba çadırları, piknik alanları ve kamp alanları inşa etti. 2 yıl gibi sürede, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere onlarca şehirden konuklarını ağırlayan Tesis için geleceğe umutla bakan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bu kez hedef büyüterek bölgenin dünyaya tanıtılması için adımlar attı. Osmanlı kıl çadırları, adrenalin ve eğlence parkı, gölet, su sporları, bisiklet ve yürüyüş rotaları hayata geçiren Mustafa Işık ve ekibi, bölgenin adını dünyaya duyurmak için, bu kez de izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerini inşa etti.

Tesis kapsamında ayrıca, tarım kenti Gürsu'nun kırsal turizminin gelişmesi ve kadınların desteklenmesi için özellikle yeşil lezzetlerinin sunulacağı, tadılacağı ve satılacağı, Türk mimarisinin izlerini taşıyan taş ve ahşap bir tesis daha inşa edildi. Başkan Işık'ın başlattığı bölgedeki değişim dönüşümün ardından özellikle gençler köylerine geri dönmeye başladı.

Masal diyarının küçük evleri, yeşil doğası, göleti, su sporları, Türkiye'nin en uzun zipline hattı, bisiklet ve yürüyüş yolları ile ormanlarını görmek için onlarca turist korona salgının bitmesini bekliyor. Şimdiden özellikle yabancıların görülmeye değer yerler listesine girmeyi başaran Ericek'teki, adeta bu masal diyarı tesiste, başka masal kahramanlarının evlerini de yapmayı planladıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, tamamen kendi imkanları ile hayata geçirdikleri değişimin başta kırsal turizm olmak üzere köy kadınlarına önemli fırsatlar sunması adına çok mutlu olduklarını söyledi.

Tesis için "En heyecan duyduğum projelerimizden biri" diyen Başkan Işık, Gürsu ve Bursamız'ın önemli simgelerinden biri olacağına inandığım bu masal diyarımız, konaklamanın yanında çok çeşitli etkinlikler için de zengin organizasyon imkanları sunuyor. Herkesi masal diyarımızda masalsı anılar yaşamaya bekliyoruz" dedi. - BURSA

Bursa, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Sanatkâr başkan, Hobitlere göl manzaralı evler yaptı - Son Dakika

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