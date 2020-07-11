Son dakika güncel: Sandıklı'da haşhaş hasadı başladı - Son Dakika

Son dakika güncel: Sandıklı'da haşhaş hasadı başladı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ekimi geçtiğimiz eylül ayında yapılan haşhaşın hasat dönemi başladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ekimi geçtiğimiz eylül ayında yapılan haşhaşın hasat dönemi başladı.

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu


Haziran ayının ilk haftası hasadına başlanan haşhaş bitkisi Afyonkarahisar'ın simgesi olmasının yanı sıra tıp ve ilaç sanayiinde önemli ham maddeleri arasında yer almasıyla dikkat çekiyor. İlçeye bağlı 13 kilometre uzaklıktaki Baştepe köyünde haşhaş hasadı yapan kadınlardan Gülsan Turhan, yaptığı açıklamada, "Haşhaş eylül ayında ekilir. Şubat ayı içerisinde çapası başlar, sonra nisan ayı içerisinde ikinci çapası yapılır. Temmuz ayı içerisinde de kırımı yapılır. Bunları kırdıktan sonra eve götürüyor ve haşhaş ile kapsülünü birbirinden ayırıyoruz. Kapsülünü devlete teslim ederiz. Haşhaşını da şahıslara satarız. Haşhaş kahvaltıda yenir, gözlemesi ve hamur işleri yapılır. Haşhaşı kırması kolay bir iş ama sıcağı çok kötü. Bu işlemi genellikle kadınlar yapıyor. Erkekler ise evde hayvanlara bakıyor. Hasat yevmiye yöntemi ile kadınlar arasında yapıldığı gibi, akrabalar arasında ödünç ve köylüler arasında da imece usulü ile de yapılıyor. Rabbim yardım etti. Bu işleri yaparak köyde herkes çocuklarını okuttu. Haşhaş ekiminden toplanmasına kadar tamamen organik olarak üretiliyor. Gübre ve hormon gibi hiç bir şey kullanılmıyor. Allah ne verdiyse onu topluyoruz. Çok güzel bunun gözlemesi yapılır, kahvaltıda sürülür, pekmez ile karıştırılır, pastalara, böreklere katılır" dedi.


"Devlet kontrolünde olan bir ürün"


Tarlada ailesine yardım eden ve bir taraftan da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için hazırladığını belirten Cennet Aslan ise "Aileme yardım ediyorum. Bir yandan da sınava hazırlanıyorum. Haşhaş devlet kontrolünde olan bir ürün, belli başlı yörelerde ve bizim bölgemize özel bir ürün. Uyuşturucu özelliği olduğu için devlet kontrolünde yetiştiriliyor. Bunun yanında ilaç sanayiinde de kullanılıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Sandıklı'da haşhaş hasadı başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:30 Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
16:28
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
15:57
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu
15:30
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 16:45:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: Sandıklı'da haşhaş hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]