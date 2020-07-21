Son dakika güncel: Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanda yangın - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, itfaiye ekipleri ile çevredekiler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay ile diğer ilgililer bölgede çalışmaları denetledi.