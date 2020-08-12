Son dakika güncel: Şehit ve gazi yakınlarından Çanakkale gazilerinin mezarlarına ziyaret - Son Dakika

Kayseri'de 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Çanakkale gazilerinin mezarlarını ziyaret etti.

Asri Mezarlık'ta bir araya gelen dernek üyeleri, Çanakkale gazilerinin mezarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek, temizlik yaptı.

Dernek başkanı Rıza Yağar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu vatan için canını ortaya koyan gazileri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle erteledikleri ziyareti gecikmeli de olsa gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Yağar, şunları kaydetti:

"Dernek olarak her yıl olduğu gibi 18 Mart'ta Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde şehitlik ziyaretini yapıyorduk. Bu sene pandemiden dolayı bu ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Müsaitlik durumuna göre bugüne erteledik. Bu kahramanlarımızın unutulmadıklarını anlatmak için ziyaret edip ruhlarına bir fatiha okumak istedik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla bu ziyaretimizi yaptık. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayseri Gençlik Merkezi gönüllüleri de böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ettiler.