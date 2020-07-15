Son dakika güncel: Şehitler anısına fidan diktiler - Son Dakika

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü' etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapılıp, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin önemli ayaklarından Muğla'da darbe girişiminin 4'üncü yılı kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri fidan dikimi ile başladı. 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikim törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve protokol üyeleri katıldı. Etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturulurken, diğer yandan da daha önceden dikilen fidanlar sulandı. Etkinlik Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunup, tüm şehitler için dua edildi.