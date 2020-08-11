Son dakika güncel: Selçuk Üniversitesinde sosyal mesafeli 45. yıl mezuniyeti - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 45. yıl mezunları törenle cübbelerini giydi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılan törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri, mezun öğrencileri temsilen fakülte ve yüksekokul birincileri ile aileleri katıldı.

Bazı öğrenciler de törene, internet üzerinden eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, internet üzerinden canlı yayınlanan törende, eğitim hayatlarını tamamlayarak mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok alanda değişikliğe gidildiğini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, 6 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitim sistemine geçildiğini ve derslerin, ara sınavların, finallerin ve bütünlemelerin dijital ortamda yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Aksoy, "Teknik altyapımızın güçlü olması ve bu konuda uzman akademik ve idari personelimizin özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizi mağdur etmeden 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladık." dedi.

Üniversitelerin sadece teorik ve uygulamalı eğitim veren kurumlar olmadığını, öğrencileri geleceğe hazırlamanın yanı sıra ülke ekonomisinin kalkınmasına, toplumsal refaha, bilimsel bilginin oluşmasına katkı sunduğunu dile getiren Aksoy, gençlerin üniversitede edindikleri kültürel ve bilimsel tecrübelerle meslek sahibi olacaklarını, geleceğin şekillenmesinde etkin rol oynayacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Aksoy, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha ziyade memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılapçı, müspet, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, muhakemeli, iradeli, hayatta tesadüf edeceği engelleri yenmeye kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Selçuk Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerimizin de bu bilinçle hareket edeceğinden eminim. Vatanına, bayrağına ve milletine sahip çıkan, ülke menfaatlerini birinci önceliği yapan bireyler olacaklarından şüphe duymuyorum. Çünkü Selçuk Üniversitesi, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, 'Geleneği Gelecekle Buluşturan Üniversite' sloganıyla adım atan bir üniversite olmuştur. Bundan sonra da bu çizgiden sapmayacaktır."

Aksoy, Türkiye'nin en güçlü ve etkin üniversiteleri arasında yer alan Selçuk Üniversitesi'nin bugüne kadar birçok projeye imza attığını, hayata geçirilen bu uygulamalarla hem öğrencilerin kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu hem de oluşturulan istihdam olanaklarıyla ekonomiye katkı yapıldığını ifade etti.

Katılımcıların mesafeli oturdukları törende, 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezunları diplomalarını aldı.