Son dakika güncel: Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde Eğlence köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti

Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü

ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu

Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu

Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı

38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı

Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı

Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi

Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi

ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük

Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor

13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı

Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti