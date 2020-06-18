Son dakika güncel: Sivas'ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Son dakika haberleri... SİVAS'ta öğleden sonra başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

SİVAS'ta öğleden sonra başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Sivas'ta merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında öğleden sonra dolu etkili oldu. Aniden bastıran doluya sürücüler hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Tarım arazileri sular altında kalırken, ekili alanlar zarar gördü. Kent merkezine bağlı Hıdırnalı köyünde ise dolu nedeniyle köy yolu ve buğday tarlaları beyaz örtüyle kaplandı. Dolu yağışını bölgedeki sürücüler cep telefonları ile görüntüledi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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