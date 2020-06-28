Son dakika güncel: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Karabük'teki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.Kentin normal zamanda en işlek yerleri sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Karabük'teki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.
Kentin normal zamanda en işlek yerleri sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu.
Ekipler, kent genelinde yaptıkları uygulamalarla denetimlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:48 Kaynak: AA
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