Son dakika güncel: Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Son dakika güncel: Sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Karabük'teki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.Kentin normal zamanda en işlek yerleri sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Karabük'teki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

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Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kentin normal zamanda en işlek yerleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu.

Ekipler, kent genelinde yaptıkları uygulamalarla denetimlerini sürdürüyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Son Dakika

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Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
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