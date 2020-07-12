Son dakika güncel: SULTANGAZİ'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI 3 YARALI - Son Dakika

Son dakika güncel: SULTANGAZİ'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI 3 YARALI

Gelen son dakika haberine göre SULTANGAZİ'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI 3 YARALI-Şüphelilerin koşarak olay yerinden uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI 3 YARALI

Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım

-Şüphelilerin koşarak olay yerinden uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera Emin YEŞİL - Şahin BOZKURTİSTANBUL,(DHA)- Sultangazi'de yüzleri maskeli kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobille olay yerine gelen bir grup silahlı saldırgan, iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi ve o sırada olay yerinde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobillere binerek kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'15 ELE YAKIN SİLAH SESİ DUYDUK

Olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırının yaşandığı sokakta delil araştırması yaptı. Olayla ilgili konuşan bir kişi, Koştular, arabaya binip gittiler. İki otomobil duruyordu. Tam göremedik yüzlerini değişik bağlamışlardı. Havai fişek atıyorlar sandık biraz daha erken gelseydim tam görürdüm. 15 ele yakın silah sesi duyduk dedi.

KAÇAN SALDIRGANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçış anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganların saldırıda kullandıkları silahlarla otomobillerine doğru koştukları görülüyor.

Sultangazi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: SULTANGAZİ'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI 3 YARALI - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:43 Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
17:43
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu
16:33
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 18:38:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: SULTANGAZİ'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]