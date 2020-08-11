Son dakika güncel: Taşan dereler sele neden oldu - Son Dakika

Taşan dereler sele neden oldu

RİZE - Rize'de dün başlayan ve etkisinin sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak Köyü'nde yağan şiddetli yağmur taşkınlara ve köy içerisinde ulaşımın kapanmasına neden oldu. Köyün Çirihinci Mahallesi'nde çaylarını toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçelere giden üreticiler, yolların kapanması sonucu araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı. Köy sakinleri yolların ulaşıma açılması için cep telefonları ile görüntü çekerek yetkililerden yardım istedi.