Son dakika güncel: Trabzon'da içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Son dakika güncel: Trabzon'da içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor

Son dakika güncel haberine göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak içme suyu isale hattı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak içme suyu isale hattı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamayı çalıştığını belirterek, aynı zamanda sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını ifade etti.

Bu kapsamda Trabzon'un içme suyu ihtiyacına yönelik önemli bir çalışma yürütüldüğüne işaret eden Yıldız, "İçme suyu kaynağı Atasu Barajı olan Trabzon içme suyu isale hattı inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor. Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan iş kapsamında, 14 yeni depo, 7 yeni terfi merkezi imalatı yapılacak olup 15 depo ve 3 terfi merkezinin de iyileştirmesi yapılacak." ifadesini kullandı.

Yıldız, 91,5 kilometre uzunluğunda olan isale hattında bugüne kadar yaklaşık 88,5 kilometresinin tamamlandığına dikkati çekerek, "Yüzde 82 fiziki gerçekleşme sağlanan söz konusu işin 2021 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir. Söz konusu projenin tamamlaması ile Trabzon şehir merkezine yıllık 73 milyon metreküp içme suyu verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Su İşleri, Kaya Yıldız, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Trabzon'da içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

18:39 Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:17 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 22:29 Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
17:18
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:49:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: Trabzon'da içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]