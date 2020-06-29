Son dakika güncel: Trabzon'da içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak içme suyu isale hattı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamayı çalıştığını belirterek, aynı zamanda sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını ifade etti.

Bu kapsamda Trabzon'un içme suyu ihtiyacına yönelik önemli bir çalışma yürütüldüğüne işaret eden Yıldız, "İçme suyu kaynağı Atasu Barajı olan Trabzon içme suyu isale hattı inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor. Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan iş kapsamında, 14 yeni depo, 7 yeni terfi merkezi imalatı yapılacak olup 15 depo ve 3 terfi merkezinin de iyileştirmesi yapılacak." ifadesini kullandı.

Yıldız, 91,5 kilometre uzunluğunda olan isale hattında bugüne kadar yaklaşık 88,5 kilometresinin tamamlandığına dikkati çekerek, "Yüzde 82 fiziki gerçekleşme sağlanan söz konusu işin 2021 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir. Söz konusu projenin tamamlaması ile Trabzon şehir merkezine yıllık 73 milyon metreküp içme suyu verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.