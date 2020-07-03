Son dakika güncel: Türkiye'nin ilk online hastane sergisi açıldı - Son Dakika

Son dakika güncel: Türkiye'nin ilk online hastane sergisi açıldı

Son dakika güncel haberi... Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi, 1-10 Temmuz tarihleri arasında sanal ziyarete açıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi, 1-10 Temmuz tarihleri arasında sanal ziyarete açıldı.

Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar


Sergi, Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyesi Saadet Nihal Coşkun ve Başhekimlik Planlama Birim Personeli Ebru Alptekin tarafından organize edildi. Hastane web sayfası hastane.adu.edu.tr üzerinden ulaşılabilecek olan sergide; izleyiciler, eserler ve sanatçılar hakkındaki kısa bilgilere ulaşabilecekler. Resimler ve fotoğraflar için belirli bir konu kısıtlaması olmadan oluşturulan sergide gelen eserler; yağlı boya, karakalem, suluboya, pastel, ebru, çini gibi birçok tekniği kapsıyor.


Hastane duvarları sanat ile buluşuyor


Aydın'dan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 49 sanatçının eser bağışında bulunduğu sergide, hediye edilen tüm eserler sanatçı bilgisi eklenerek hastane duvarlarına asıldı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Nil Kaan suluboya tekniği ile yaptığı resimleri hediye etti. Prof. Dr. Meryem Nil Kaan, hastaların ve doktorların hastane duvarlarına baktığında güzel şeyler görmesini istediği için tablolarını hediye ettiğini belirtti.


Hastanede Onkoloji servisinde bir süre tedavi gören ve şu an sağlığına kavuşan Selma Selçuk, yağlı boya, sulu boya ve akrilik resim çalışmaları yapıyor. Selçuk, duvarların daha renkli ve ferah bir görünüme sahip olmasını istediğini bu nedenle tablosunu Onkoloji servisine hediye etmek istediğini söyledi. Ayrıca Selçuk, Onkoloji hastalarının kemoterapi alırken onlara umut ve mutluk veren resimlere bakmasını istediğini belirtti.


Minikler de resim hediye etti


Antalya Finike Bilim ve Sanat Merkezi Okulu öğrencilerinden Asmin Yıldız (7) ve Bartu Köse (10 ) yaptıkları eserleri hastaneye hediye etti. Öğrenciler, yaptıkları eserlerin hastane duvarlarını renklendirmesi ve hastaları mutlu etmesini istediklerini söylediler. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Türkiye'nin ilk online hastane sergisi açıldı - Son Dakika

Son Dakika

15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor 15:33 Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı 15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 15:07 Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
15:08
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
14:41
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
12:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 15:49:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: Türkiye'nin ilk online hastane sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]