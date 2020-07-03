Son dakika güncel: Türkiye'nin ilk online hastane sergisi açıldı - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi, 1-10 Temmuz tarihleri arasında sanal ziyarete açıldı.



Sergi, Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyesi Saadet Nihal Coşkun ve Başhekimlik Planlama Birim Personeli Ebru Alptekin tarafından organize edildi. Hastane web sayfası hastane.adu.edu.tr üzerinden ulaşılabilecek olan sergide; izleyiciler, eserler ve sanatçılar hakkındaki kısa bilgilere ulaşabilecekler. Resimler ve fotoğraflar için belirli bir konu kısıtlaması olmadan oluşturulan sergide gelen eserler; yağlı boya, karakalem, suluboya, pastel, ebru, çini gibi birçok tekniği kapsıyor.



Hastane duvarları sanat ile buluşuyor



Aydın'dan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 49 sanatçının eser bağışında bulunduğu sergide, hediye edilen tüm eserler sanatçı bilgisi eklenerek hastane duvarlarına asıldı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Nil Kaan suluboya tekniği ile yaptığı resimleri hediye etti. Prof. Dr. Meryem Nil Kaan, hastaların ve doktorların hastane duvarlarına baktığında güzel şeyler görmesini istediği için tablolarını hediye ettiğini belirtti.



Hastanede Onkoloji servisinde bir süre tedavi gören ve şu an sağlığına kavuşan Selma Selçuk, yağlı boya, sulu boya ve akrilik resim çalışmaları yapıyor. Selçuk, duvarların daha renkli ve ferah bir görünüme sahip olmasını istediğini bu nedenle tablosunu Onkoloji servisine hediye etmek istediğini söyledi. Ayrıca Selçuk, Onkoloji hastalarının kemoterapi alırken onlara umut ve mutluk veren resimlere bakmasını istediğini belirtti.



Minikler de resim hediye etti



Antalya Finike Bilim ve Sanat Merkezi Okulu öğrencilerinden Asmin Yıldız (7) ve Bartu Köse (10 ) yaptıkları eserleri hastaneye hediye etti. Öğrenciler, yaptıkları eserlerin hastane duvarlarını renklendirmesi ve hastaları mutlu etmesini istediklerini söylediler. - AYDIN