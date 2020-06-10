Son dakika güncel: Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek - Son Dakika

Son dakika güncel: Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek

Son dakika haberine göre MERSİN'in Erdemli ilçesinde mayıs ayında görülen sıcak hava dalgası nedeniyle limon bahçelerinde uçkurutan hastalığı oluştuğu ve ağaçların meyvelerinin döküldüğü bildirildi.

Son dakika güncel: Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde mayıs ayında görülen sıcak hava dalgası nedeniyle limon bahçelerinde uçkurutan hastalığı oluştuğu ve ağaçların meyvelerinin döküldüğü bildirildi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede limon bahçelerini gezerek incelemelerde bulundu. Limonda uçkurutan hastalığı nedeniyle gelecek sezon rekoltenin yüzde 40 oranında düşeceğini kaydeden Şahin, "Mayıs ayı çerisinde yaşanan sıcak hava nedeniyle narenciye bahçelerimizde meydana gelen uçkurutan hastalığı nedeniyle yaklaşık yüzde 40 civarında meyve dökülmesi meydana geldi. Bu hastalık çiftçilerimizi çok büyük oranda etkiledi. Gelecek sezon için rekoltenin yüzde 30 oranında düşük olması bekleniyor" diye konuştu.

'BAHÇELERİ SIK SIK SULAYIN'

Çiftçilere bahçelerini sık sık sulamaları yönünde tavsiyede bulunan Şahin, "Bu yıl çiftçi fiyat dengesizliği ve ihracat konusunda büyük sıkıntılar çekti. Şimdi sıcak havanın etkisi ile meydana gelen uçkurutan hastalığı meyvelerin dökümüne neden olurken, gelecek sezon için de tehlike sinyalleri çalışıyor. Çiftçilerimize tavsiyemiz, bahçelerini sık sık sulasınlar. Uçkurutan hastalığı için gerekli ilaçlama ve bakımlarını yaptırsınlar. İnşallah artık meyveler dökülmez" dedi.


Rasim Şahin, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 08:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek - Son Dakika

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı         
08:24
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
08:03
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı         
07:47
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu         
07:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi         
01:49
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu         
00:36
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur         
00:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi         
23:57
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi         
23:49
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi         
23:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler         
23:13
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor         
23:08
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi         
23:05
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi         
22:57
Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı         
22:54
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı         
22:12
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 08:42:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]