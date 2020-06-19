Son dakika güncel: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan 4 işçinin ailesiyle telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Karaismailoğlu, Şırnak'ta Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Yarka'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra geçen gün Silopi'de PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen 4 işçinin ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Emin Eroğul'un babası Davut Eroğul ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Karaismailoğlu, "Acınızı derinden paylaşıyoruz. Terör örgütü ne yatırım gelsin istiyor ne de buradaki halkın yüzü gülsün istiyor. Tek istedikleri kaos, çatışma, kan. Sizlerin dik duruşuyla, devletimizin kudretiyle onların sonunun geldiği günlere az kaldı. Devletimizin, güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesi teröristlerin kökü kazılana dek devam edecektir ve bu şehitlerimizin de kanı yerde kalmayacaktır. Başınız sağ olsun. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

Eroğul da taziye dilekleri dolayısıyla Karaismailoğlu'na teşekkür etti.