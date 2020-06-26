Son dakika güncel: Ümraniye'de maske denetimi - Son Dakika

Son dakika güncel: Ümraniye'de maske denetimi
Gelen son dakika haberine göre ÜMRANİYE'de polis ekipleri tarafından maske denetimi yapıldı.
ÜMRANİYE'de polis ekipleri tarafından maske denetimi yapıldı. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görülürken, takmayan 3 kişiye cezai işlem uygulandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle açık alanda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İstanbul'da denetimler sıklaştırıldı. Ümraniye'de polis ekipleri maske kontrolü yaptı. Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından biri olan trafiğe kapalı Alemdağ Caddesi'nde vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak kurallara uyduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise çenelerinde bulunan maskeleri polis denetimini gördüğü anda doğru şekilde taktı. Polis ekipleri denetimler sırasında yanında maskesi olmayan 3 kişiyi durdurdu ve cezai işlem uyguladı. Maskesi olmadığı ceza kesilen bir vatandaş, "Acil bir durumum vardı. O yüzden çocuğum için dışarı çıktım" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:56 Kaynak: DHA
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