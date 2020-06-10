Son dakika güncel: ÜMRANİYE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUKLARI KAMERADA
Son dakika haberlerine göre ÜMRANİYE'de bir pantenlinin koltukaltından, diğerinin ise ayaklarından tuttuğu arkadaşlarıyla yolculuk yapması kameraya yansıdı.
ÜMRANİYE'de bir pantenlinin koltukaltından, diğerinin ise ayaklarından tuttuğu arkadaşlarıyla yolculuk yapması kameraya yansıdı. Patenli gençler tehlikeli yolculuklarını sosyal medyada yayınladı. Ümraniye'de bir grup patenli genç, trafikte yaptıkları tehlikeli yolculuklarla hem kendilerinin hem de trafiktekilerin güvenliğini tehlikeye soktu. Çeşitli zamanlarda kayda alınan görüntülerde kimi zaman bir motosiklete tutunarak ilerleyen patenli gençler, bir başka videolarında ise patenli iki genç, patenli diğer arkadaşlarını kucaklarına alarak trafikte yolculuk yaptı. Trafikteki araçlar arasında makas atarak ilerleyen, zaman zaman tehlikeli ve akrobatik hareketler yapan gençlere bazı anlarda bisikletli arkadaşları da eşlik etti. Bu tehlikeli anları kayda alan gençler, görüntüleri sosyal medya hesaplarında yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:46 Kaynak: DHA
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