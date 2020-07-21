Son dakika güncel: Uşak'taki yangında 20 dekar ormanlık alan, 10 dekar tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

Uşak'ta çıkan yangında 20 dekar ormanlık alan ile 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Göğem köyü yakınlarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter, 2 iş makinesi ve 4 itfaiye ekibi ile müdahalede bulunuldu.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 20 dekar ormanlık alan, 10 dekar da tarım arazisi zarar gördü.