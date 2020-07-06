Son dakika güncel: Vali Masatlı'dan Amasya OSB'deki fabrikalarda inceleme - Son Dakika

Son dakika güncel: Vali Masatlı'dan Amasya OSB'deki fabrikalarda inceleme

Son dakika haberine göre Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Organize Sanayi Bölgesindeki(OSB) fabrikaları ziyaret ederek üretim ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgi alıp çalışanlarla sohbet etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Organize Sanayi Bölgesindeki(OSB) fabrikaları ziyaret ederek üretim ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgi alıp çalışanlarla sohbet etti.

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Yapılan hizmetlerle büyük bir değişim ve gelişim içerisinde olduğunu belirttiği Amasya'nın kazanımlarına katkı sağlamak için çalışacağını vurgulayan Vali Masatlı, ekonomi ile istihdama sağladıkları destek dolayısıyla firma yöneticileriyle çalışanlara teşekkür etti.


Yönetici ve çalışanlar, yakın ilgisi dolayısıyla Vali Masatlı'ya şükranlarını sunarak ildeki yeni görevinde başarılar dilediler. - AMASYA

Amasya, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 08:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Vali Masatlı'dan Amasya OSB'deki fabrikalarda inceleme - Son Dakika
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