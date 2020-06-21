Son dakika güncel: Vali Sezer'den "Babalar Günü" mesajı - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Sezer mesajında, hayatın her anında, özellikle en zor zamanlarında varlıklarıyla kendilerine güven ve güç veren, ailelerinin mutluluğu ve geleceği için her türlü fedakarlığı esirgemeyen babaların "Babalar Günü"nü kutladı.

Milletin en önemli hasletlerinden birinin de sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısı olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Şüphesiz bu güçlü yapının temel direklerinden biri de annelerimizle birlikte babalarımızdır. Ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler. Onlar tecrübeleri ve karşılıksız sevgileri ile hayatımızı şekillendirip yol gösterirken bizim de babalarımıza karşı sorumluluklarımız olduğunu unutmamamız gerekir. Sadece 'Babalar Günü'nde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Bu anlamlı günde bütün babalarımıza aileleriyle mutluluk ve huzur diliyorum."