Son dakika güncel: Vekaletle kurban bağışı yüzde 25 arttı - Son Dakika

Son dakika güncel: Vekaletle kurban bağışı yüzde 25 arttı

Son dakika haberleri: Vekaletle kurban bağışı yüzde 25 arttıTÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, "Vekaletle kurban bağışımız geçen seneye göre yüzde 25'lere varacak düzeyde artış gösterdi.

Vekaletle kurban bağışı yüzde 25 arttı

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TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, "Vekaletle kurban bağışımız geçen seneye göre yüzde 25'lere varacak düzeyde artış gösterdi. Şu anda 112 bin hisseyi buldu. İlerleyen günlerde bu sayının daha da hızlı artacağını düşünüyoruz" dedi.

TDV'nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte düzenlediği 'Vekaletle Kurban Kesim Programı', bu yıl 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla gerçekleştirecek. Program kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacıya yardım elinin ulaştırması hedefleniyor.

'BAĞIŞ ORAN YÜZDE 25 ARTTI'

Geçen yıl vakfa 453 bin hisse bağış yapıldığını belirten TDV Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, koronavirüs sürecinde bağış rakamlarının arttığını belirterek, "Bu sene geçen yılın rakamları yakalayacağımızı düşünüyorduk ve ona göre de bir hazırlığımız vardı. Fakat vekaletle kurban bağışımız geçen seneye nazaran yüzde 25'lere varacak düzeyde artış gösterdi. Geçen sene bu zamanlar bağış rakamları 90 bin civarındaydı. Şu anda 112 bin hisseyi buldu. İlerleyen günlerde bu sayanın daha da hızlı artacağını düşünüyoruz. Ona göre de hem kurbanın temini, hem kesimi, hem de dağıtımı noktasında hazırlıklarımıza başladık. Geçen sene kurban etlerini 149 ülkeye dağıtmıştık, bu yıl ülke sayısını 75'e kadar düşürdük. Öncelikle ihtiyacı en yüksek olan bölgelerde dağıtım yapacağız. Şu anda hazırız, bağışları bekliyoruz. Kurbanın vekaletini alacağız ve vatandaşımızın gönlü rahat olacak şekilde kurbanlarımızı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" dedi.

TDV, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 TL, yurt dışı 825 TL olarak belirledi. Vatandaşlar, 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabiliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Vekaletle kurban bağışı yüzde 25 arttı - Son Dakika
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