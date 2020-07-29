Son dakika güncel: Yabani otlar okul müdürü tarafından tırpanla biçildi - Son Dakika

Yabani otlar okul müdürü tarafından tırpanla biçildi

ARDAHAN - Ardahan'da, okul müdürü ve öğretmenler ellerine tırpan ve tırmık alarak okulun bahçesini kaplayan otları temizledi.

Ardahan'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Erdem ve okul idarecileri çocuk yaşta 'okul bizim yuvamız yaşasın okulumuz' sloganıyla büyüdüklerini söyleyerek, okulun bahçesini kaplayan otlar için için kolları sıvadı.

Son günlerde yoğun yağıştan dolayı büyüyen otları temizlemek ve temiz bir bahçeye kavuşmak için öğretmen ve idareciler tırpan ve tırmıkla bayram öncesi mesai yaptı.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Erdem, "Biz küçük yaşta 'okul bizim yuvamız yaşasın okulumuz' şarkılarıyla büyüdük. Burası bizim iş alanımız ve her ne kadar idareci olsak da okulda yaz tatiline rağmen bulunan öğretmenlerimizle birlikte yabani otları temizliyoruz. İçeride ve dışarıda eksiklerimiz idarenin görünmeyen tarafıdır. Yaz süresince bu eksiklerimizi tamamlayıp buna göre plan ve programımızı yapıyoruz. Arta kalan zamanımızda da çevremizi temizleyip güzelleştiriyoruz" diye konuştu.