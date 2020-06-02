Son dakika güncel: Yangından kurtardığı tavuğu ile evinin yanışını izledi - Son Dakika

İZMİT'te, 2 katlı evde çıkan yangın 2 binaya sıçradı. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangından tavuğunu kurtaran kadın, evinin yanmasını çaresizce izledi.

İzmit Çukurbağ Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binada öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 binaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 bina hasar gördü. Bir kadın alevlerden kurtardığı tavuğuyla evininin yanışını çaresizce izledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.